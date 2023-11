Allarme sicurezza, nuova spaccata in centro: i malviventi si feriscono con il vetro della porta. Quarto colpo in una settimana

Quarta spaccata in centro a Bari in meno di una settimana. Ad essere colpito il “Ristorante del Centro” in via Putignani. Ignoti hanno spaccato la porta di ingresso, finendo anche per ferirsi (come testimoniano le macchie di sangue presenti).

Dopo i due saloni “Zonno Parrucchieri” e “Donna Sotto le Stelle”, e il ristorante coreano in via Roberto da Bari, questo ennesimo episodio mette in allarme la popolazione e rischia di creare un clima di tensione a pochi giorni dal periodo natalizio.