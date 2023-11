Ha subito tre furti in una sola settimana nella sua attività del borgo antico di Bari. Gianluca Spagnulo, titolare, tra gli altri, de 'La locanda di Federico', in piazza Mercantile e del 'Mood' di via Orfeo Mazzitelli, nel cuore del quartiere Poggiofranco, è l'ennesima vittima di un 'fenomeno' che ormai, visti i numeri e la recrudescenza, è diventata una vera e propria emergenza.

Tre furti in sette giorni



Negli ultimi giorni si sono verificati in alcune zone del centro della città (e non solo) numerosi colpi, tra furti e spaccate, ai danni di attività economiche da parte di malviventi che lasciano dietro di loro numerosi danni. Oltre che tanta rabbia. Quel che è successo a Spagnulo ha però dell'incredibile. Tre furti in soli sette giorni. Ma non è tutto. Lo scorso anno alcuni malfattori hanno spaccato la vetrina del suo locale di Poggiofranco, riuscendo a portar via, fortunatamente, solo qualche centinaia di euro.

Furti e spaccate: "Siamo esasperati"



Come lui stesso racconta, da 'La locanda di Federico', nel pieno del centro storico della città, «i ladri hanno in tutte le occasioni rubato un po' di merce. Portando via prodotti dai frigoriferi o cartoni di vino riposti sul pavimento del locale». Nel 'Mood' di Poggiofranco invece, chiarisce il titolare, «lo scorso anno si trattò di una vera e propria spaccata. Ruppero il vetro di ingresso portando via il fondo cassa e il contenitore delle mance». Spagnulo ha denunciato sempre. Tutte le volte. «Ho avvertito le forze dell'ordine che hanno provato ad intervenire, cercando di cogliere in flagranza di reato i malfattori. Ma non sono mai riusciti ad arrivare tempestivamente. Sono sempre più veloci i ladri», dice sarcastico. I locali di Spagnulo sono dotati di videosorveglianza interna con delle telecamere allarmate. Quindi dispositivi con sensore di movimento per la sicurezza domestica, molto più avanzata e sofisticata rispetto alle normali telecamere di videosorveglianza. Grazie al sensore di movimento integrato, infatti, è in grado di rilevare movimenti sospetti nell'area protetta. Il dispositivo è collegato ad una centrale operativa che a sua volta allerta le forze dell'ordine. Spagnolo, riguardo ai malviventi, è convinto si tratti di "balordi che girano da quelle parti», ossia nella zona vecchia della città. Lo stesso sindaco Antonio Decaro infatti solo qualche giorno ha descritto i malviventi che operano nel centro di Bari come «persone ai margini o piccoli delinquenti».



Proprio per questo l'imprenditore, come fanno da tempo tantissimi altri, chiede all'amministrazione di «incrementare il presidio delle forze dell'ordine. Sarebbe un ottimo deterrente - precisa - . Noi che viviamo la notte tornando a casa, dopo il lavoro, ci rendiamo conto che c'è sempre meno presenza di pattuglie». Ma come ha spiegato il sindaco: «Le forze dell’ordine sono già allertate sulla situazione, per circoscrivere il fenomeno ed evitare che le attività economiche diventino bersaglio di questi reati».