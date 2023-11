Genitori e figlio 14enne sorpresi a rubare olive: refurtiva di un quintale e mezzo

Padre, madre e figlio di 14 anni, originari di Canosa di Puglia, sono stati sorpresi a raccogliere e rubare olive in un campo in contrada Rivera ad Andria, dagli agenti della polizia di Stato che sono intervenuti bloccandoli.

Ai domiciliari è finito l'uomo di circa 40 anni, con precedenti penali, che aveva anche violato la sorveglianza speciale con obbligo di dimora a Canosa. La moglie, sua coetanea e con precedenti di polizia, è stata arrestata ma in sede di convalida il Gip del tribunale di Trani ha predisposto la denuncia per furto come per il 14enne.

La refurtiva

La refurtiva, pari a oltre un quintale e mezzo di olive sistemato in sacchi, teli e in grossi contenitori in plastica, è stata restituita al proprietario del terreno. I tre, che indossavano abiti e scarpe da lavoro sporchi di terra, sono stati scoperti nell'ambito delle attività di controllo delle campagne predisposte per contrastare i furti ai danni del settore