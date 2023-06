Aperitivo, pranzo e cena a 50 metri di altezza: al ristorante "sospeso" menu da 99 a 189 euro. Ecco cosa si mangia

Sicuramente può essere considerato uno tra i ristoranti più insoliti del mondo. E con certezza si può anche affermare che l’esperienza che si vive sul “Dinner in the sky” è molto piacevole, ma solo per chi non soffre di vertigini. Con un countdown a suon di musica, ieri alle ore 11 in largo Giannella è stato ufficialmente inaugurata quella che rappresenta la novità dell’estate: il ristorante dove si può mangiare del buon cibo nel cielo a 50 metri dalla terra. O meglio dal mare.

Il format è innovativo: si tratta di un ristorante sospeso dove ci si può godere la skyline del capoluogo pugliese dall’alto: impagabile la vista sul mare. Il “Dinner in the Sky” sarà a Bari sul lungomare fino al 25 giugno. E tutte le date sono già sold out. Sono infatti circa 600 le persone che parteciperanno a pranzi, aperitivi e cene gourmet fino a domenica. Questo tipo di ristorante sospeso retto da una gru con un braccio meccanico, che ha debuttato in Puglia già Trani, è un franchising disponibile in 70 Paesi in tutto il mondo. «Siamo i primi in Italia a proporre un format così originale e al contempo sicuro - hanno affermato i responsabili Stefano Brunotti e Annamaria Bercea - Bari è una città bellissima.

Siamo orgogliosi di essere arrivati qui con la nostra idea». Presente all’inaugurazione del ristorante anche l’assessore alla attività produttive, Carla Palone: «Abbiamo voluto accogliere le proposte dei privati per mostrare e valorizzare la città in maniera naturale. Il mio augurio è che in tanti scelgano questa iniziativa per guardare Bari da questa magnifica prospettiva”.

Il “Dinner in the sky” ospiterà i commensali dalle 13 alle 22.30 e saranno tre le opzioni a disposizione degli ospiti: pranzo (un turno), aperitivo (tre turni) e cena (due turni), con prezzi che vanno da 99 a 189 euro. I menù portano la firma di Mario Cimino, chef e proprietario di Aquae Bistrot Trani che offrirà una selezione che esalta i sapori e i profumi del mare, dall’ombrina alla mazzancolle, il tutto bagnato da vini e spumanti di qualità. Lo staff si impegna infatti ad operare per garantire le massime condizioni di sicurezza al proprio pubblico, avvalendosi di efficienti strumentazioni.

Particolare è anche la procedura per poter mangiare sospesi nell’aria: i commensali arrivano sul posto alcuni minuti prima, accolti dalle hostess che ne effettuano la registrazione prima di accompagnarli nella zona hospitality per un aperitivo di benvenuto. Successivamente vengono accompagnati due alla volta alla piattaforma dove vengono allacciati ai sedili, in stile Formula 1, dal personale di sicurezza. Una volta che tutti hanno preso posto, inizia un countdown di 10 secondi per salire in cielo ad un’altezza di 50 metri, dove si svolge l’evento.



