Aperitivi, pranzi e cene sospesi nel vuoto: è corsa per un posto al “Dinner in the sky”

I lavori sono partiti questa mattina, poi si è continuato tutta la notte per dare vita a quella che sarà la novità dell’estate: così il “Dinner in the sky” a partire da oggi sarà visibile (ma sarà ancora a terra) ai cittadini di Bari e sarà possibile mangiare sospesi nel cielo soltanto da domani 21 giugno.

Sold out la possibilità di cena

Il ristorante svetterà in largo Giannella, nella cornice unica ed esclusiva del lungomare barese, fino al 25 giugno ma ad oggi è quasi impossibile trovare posti disponibili in quanto la maggior parte delle date sono quasi tutte sold out.

O meglio sono andati per la maggiore soprattutto gli aperitivi della sera e le cene del primo turno (20.30). Qualche posto disponibile si può trovare a pranzo e per le cene delle 22.30.

Si tratta in effetti come lo ha definito la rivista americana Forbes di uno dei ristoranti “più insoliti del mondo”, dove si può gustare del buon cibo sospesi tra mare e cielo, a 50 metri d’altezza. Chi lo ha già provato nelle altre città europee e italiane la definisce una “esperienza unica” ed ora “il ristorante tra le nuvole arriva per la prima volta a Bari.

Tre turni: pranzo, aperitivo e cena

Il “Dinner in the sky” ospiterà i commensali dalle 13 alle 22.30 e saranno tre le opzioni a disposizione degli ospiti: pranzo (un turno), aperitivo (tre turni) e cena (due turni), con prezzi che vanno da 99 a 189 euro. I menù portano la firma di Mario Cimino, chef e proprietario di Aquae Bistrot Trani che offrirà una selezione che esalta i sapori e i profumi del mare, dall’ombrina alla mazzancolle, il tutto bagnato da vini e spumanti di qualità. L’evento sospeso tra cielo e mare, promosso da Dinner in the sky Italia con la collaborazione di Cristoforo Todisco, presidente dell’associazione turistico culturale “Incanto di Trani” e dell’executive chef Mario Cimino, offrirà ai commensali un’esperienza unica nel suo genere garantendo la massima sicurezza ai propri ospiti.

