Velocità e sorpasso da destra, chiuse le indagini dopo l'incidente che causò tre morti

La Procura di Bari ha chiuso le indagini nei confronti del 30enne che guidava l'auto a bordo della quale la sera dell'11 dicembre del 2022 morirono tre giovani (Elisa Buonsante, Michele Traetta e Sara Grimaldi) e un quarto (Giovanni Sforza) rimase ferito. L'incidente avvenne sulla statale 96 all'altezza di Modugno (Bari). Il 30enne è indagato per omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi.

La ricostruzione: un sorpasso da destra

Secondo gli inquirenti, quella sera il 30enne provò a sorpassare da destra due auto che lo precedevano - e che avevano rallentato per permettere a un autobus di immettersi nella corsia - viaggiando a 120 chilometri all'ora in un tratto di strada in cui il limite è di 50.

Nella manovra, però, la Mini si sarebbe schiantata contro l'autobus e avrebbe finito la sua corsa contro un muro di cemento armato. L'impatto causò la morte dei tre giovani e il ferimento del quarto, tutti erano amici del conducente.