Incidente stradale sulla statale: tre morti nello scontro auto-pullman. Perdono la vita un ragazzo e due ragazze di 19 e 25 anni

Incidente stradale: tre morti nello scontro fra auto e pullman. Ancora sangue sulle strade pugliesi: un'auto e un pullman sono entrati in collisione poco prima dell'alba sulla strada statale 96 tra Palo del Colle e Modugno in provincia di Bari. Tre morti, il bilancio dello schianto: un ragazzo morto sul colpo, e due ragazze di 19 e 25 anni decedute dopo il ricovero in ospedale dove erano arrivate in gravi condizioni.

Sul posto vigili del fuoco e medici del 118, insieme ai carabinieri.

Notizia in aggiornamento