Far West in città: auto inseguita dalla polizia si schianta contro la chiesa

Scene da far west questa mattina nel centro di Taviano, nel Salento. Inseguimento concluso con un incidente. Un’auto, inseguita dalle forze dell’ordine, si è schiantata sulla facciata di una chiesa e il conducente è stato bloccato.



Tutto è avvenuto intorno alle 12. L’uomo, alla guida di una Fiat Punto, ha percorso sfrecciando via Regina Margherita, la strada principale del paese, superando le auto ferme al semaforo e svoltando a destra per corso Vittorio Emanuele II. Dietro di lui, l’auto civetta della polizia. La folle corsa della Punto è terminata sulla facciata della chiesa dell’Immacolata. Qui l’uomo è stato bloccato dai poliziotti, poi raggiunti dai colleghi, ed è stato fermato. Ancora sconosciute le cause dell’inseguimento.