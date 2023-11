In due in auto con la droga: un arresto e una segnalazione in prefettura

I baschi verdi della Guardia di finanza di Lecce hanno sequestrato della droga: si tratta di 400 grammi di hashish e 55 grammi di marijuana. Arrestato un automobilista che stava trasportando la droga con un altro uomo.

Il rinvenimento della sostanza stupefacente è avvenuto nel corso di uno dei numerosi servizi che ogni giorno le Fiamme Gialle salentine effettuano per il controllo del territorio ed il contrasto ai traffici illeciti, lungo le principali strade della provincia.

Le perquisizioni anche a casa

In particolare i Finanzieri hanno fermato un’autovettura nella città capoluogo con a bordo due giovani salentini, uno dei quali è stato trovato in possesso di 2 panetti di hashish del peso di 100 grammi cadauno.

La successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione, anche con il prezioso ausilio dell’unità cinofila del Corpo, permetteva di rinvenire e sottoporre a vincolo penale ulteriori due panetti di analoga specie e quantitativo, nonché 55 grammi di marijuana.

Un arresto e una segnalazione

Il soggetto detentore della sostanza stupefacente, su disposizione del Magistrato di turno, è stato sottoposto agli arresti domiciliari e denunciato alla Procura della Repubblica di Lecce per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio della citata sostanza. Il passeggero è stato segnalato alla competente Prefettura di Lecce, per detenzione di droga in modica quantità e segnalato al Tribunale di Sorveglianza, in quanto già sottoposto alla misura alternativa detentiva di messa alla prova.