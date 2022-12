L'incidente nel Barese e i sogni infranti: le storie di Michele, Elisa e Sara

Uno schianto, pochi secondi e quei sogni tipici dei ragazzi che si bruciano come quell'auto in un terribile e disgraziato incidente. Tre morti nello scontro fra auto e pullman e ancora sangue sulle strade pugliesi: un'auto e un pullman sono entrati in collisione 22.30 dell'11 dicembre sulla strada statale 96 tra Palo del Colle e Modugno in provincia di Bari. Questi i nomi delle tre vittime: il 21enne Michele Traetta, la 19enne Sara Grimaldi e la 25enne Elisa Buonsante. Ecco le loro storie.