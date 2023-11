Autobus Amtab colpito da pietre mentre era in transito: vetri in frantumi

Non c'è pace per i bus Amtab a Bari. Dopo gli attacchi da parte di ignoti nella notte di Halloween a colpi di uova e pietre, nella serata del primo novembre un altro mezzo del trasporto pubblico locale è stato colpito da un nuovo atto vandalico. L'autobus, che stava percorrendo la linea 53, è stato colpito da alcune pietre mentre transitava in corso Mazzini al quartiere Libertà.

Le pietre hanno rotto uno dei vetri laterali. Non si sono registrati, per fortuna, feriti né tra il personale né tra i passeggeri. Sui fatti di questi giorni sono in corso indagini da parte della polizia locale.