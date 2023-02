Costa Ripagnola, aperto il cantiere per il resort di lusso

Come da annuncio la Serim ha cominciato l’installazione del cantiere per la costruzione del resort di lusso a Costa Ripagnola. Nessuna ruspa ma l’allestimento di una cancellata di protezione attorno ad una costruzione rurale, quella più a est, che sarà destinata ad info-point a servizio dell’itinerario archeologico e paesaggistico.

Partita la pulizia della muratura

Dopo aver rimosso la vegetazione infestante, i tecnici hanno iniziato con la pulizia delle murature in pietra e con la rimozione di vecchi intonaci degradati. Ma a supervisionare le mosse della Serim, sul posto, alcuni rappresentanti delle associazioni ambientaliste che hanno anche chiesto l’intervento della Polizia locale di Polignano a Mare per rilasciare dichiarazioni spontanee. L’apertura del cantiere non ferma infatti la lotta per bloccare l’intero progetto tanto che è stata inviata una richiesta alla Procura della Repubblica per un nuovo sequestro preventivo dell’area.