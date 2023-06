Cane soffocato con una busta di plastica intorno al collo e abbandonato su una strada sterrata: ricompensa di 2mila euro per chi trova il colpevole

È stato trovato morto, soffocato con una busta di plastica intorno al collo un cane, maremmano di razza. È accaduto a Palo del Colle, in provincia di Bari. Lasciato esanime in una strada sterrata, probabilmente malmenato, una busta di plastica serrata con del nastro adesivo da imballaggio intorno alla testa per impedirgli di respirare. Un maremmano dell'apparente età di 4/5 anni abbandonato sotto il sole come fosse spazzatura.

Il dramma

«Il capo era avvolto da una busta di plastica, chiusa all’estremità intorno al collo con scotch da imballaggio per non permettere all’aria di passare».

Secondo le guardie zoofile della città metropolitana di Bari sembrerebbe che la povera creatura sia stata precedentemente picchiata, sono infatti stati notati segni di ematoma sulla parte sinistra del muso, inoltre labbro e denti risultavano insanguinati.

La taglia



«Chiunque riesca a fornirmi indicazioni utili all' identificazione dell' assassino/si di questa creatura, mi contatti anche in forma anonima. È prevista ricompensa di € 2000», denuncia Maurizio Lombardi Leonardi, responsabile Dipartimento Nazionale Tutela e Benessere Degli Animali Rinascimento Vittorio Sgarbi e presidente Associazione Fondazione Jigen.