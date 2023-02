Cane strangolato, associazione animalista mette una taglia da 10mila euro

Una taglia da 10mila euro sul responsabile della morte di un cane, morto dopo essere stato strangolato con un filo di ferro.

A scendere in campo è un'associazione animalista, l'Aidaa (Associazione italiana difesa animali e ambiente)

Il ritrovamento giovedì a Santa Cesarea Terme

La bestiola, un cane meticcio di grossa taglia, di circa 4 anni, è stato ritrovato giovedì mattina a Santa Cesarea Terme, nelle campagne tra Vitigliano di Santa Cesarea e Cocumola di Minervino. Il ritrovamento è stato fatto da una ragazza che portava a spasso il proprio cane.

Un altro caso il 15 dicembre

Purtroppo non è il primo caso. Infatti nella zona, lo scorso 15 dicembre, fu denunciato un anziamo che fu colto il flagranza di reato mentre trascinava con la sua auto un cane legato con una corda fino a provocarne la morte.

L'associazione: «Questo orrore non deve restare impunito»

«Si tratta dell'ennesimo orrore che non deve restare impunito- scrivono in una nota gli animalisti dell'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente - archiviato come l'ennesimo fatto di sangue ai danni di un cane. Per questo oltre alla classica denuncia contro ignoti Aidaa mette sulla testa del responsabile o sui responsabili di tale crimine una taglia di 10.000 euro che sarà pagata a chi con la sua testimonianza fornita e confermata ai termini di legge alle forze dell'ordine porterà alla condanna definitiva del criminale che ha ucciso il cane».