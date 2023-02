Salento, gatto investito e ucciso mentre mangiava. Choc nel parcheggio di un supermercato

Dopo il caso del cane di Racale, un gatto investito e ucciso nel parcheggio del supermercato. È accaduto a Ugento, a ridosso del “Lidl” di via Goldoni. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri: si indagherà, ora, per scoprire se si sia trattato di un atto accidentale o volontario.

La denuncia della volontaria

L'episodio è avvenuto giovedì. Stando a quanto affermato da una volontaria animalista nella denuncia contro ignoti presentata ieri ai carabinieri della stazione di Ugento, il gatto - un randagio grigio che stazionava insieme ad altri gatti nei pressi del supermercato e a cui i passanti offrivano spesso del cibo - stava tranquillamente mangiando quando l'auto lo avrebbe investito con la ruota destra. Il conducente, sempre stando alla denuncia, non si sarebbe fermato, ma si sarebbe allontanato senza verificare ciò che era successo. Saranno le indagini dei militari, ora, a chiarire ogni aspetto della vicenda. Potrebbero rivelarsi utili, a questo proposito, le registrazioni delle telecamere del supermercato.

Solo quattro giorni fa, a Racale, un cane era stato investito e ucciso da un Suv nero sulle cui tracce sono ora le Guardie Zoofile del Noeta della sezione di Taviano. L'episodio è avvenuto in via Milano. L'animale, di proprietà del titolare di un laboratorio di lavorazione della ceramica, era fermo al centro della strada. L'automobilista avrebbe prima clacsonato per tentare di farlo spostare. Poi avrebbe premuto sull'acceleratore, investendolo con le ruote anteriori e posteriori e allontanandosi come se nulla fosse successo.