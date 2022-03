Bari, venduto Palazzo Mincuzzi: operazione da 25 milioni di euro

E' stato l'imprenditore Emanuele Salvaggiulo ad aggiudicarsi l'acquisto dello storico Palazzo Mincuzzi a Bari. L'operazione, definita nei giorni scorsi, è costata 25 milioni di euro. L'imprenditore di Altamura, leader del settore della moda (altre le proprietà immobiliati e le boutique proprio a Bari), ha annunciato l'acquisto dell'immobile in stile Liberty che si trova all'incrocio tra via Sparano e via Putignani dove oggi ha sede la Benetton (contratto in scadenza nel 2028).

APPROFONDIMENTI LECCE Lecce, arriva la pizzeria di Julia Roberts. Bar e pasticcerie,... LECCE Banco di Napoli, svelato il roof garden da cui ammirare il centro... LECCE Banco di Napoli, nuova vita «Tempi record, grazie» LECCE Banco di Napoli, recupero terminato: in anteprima le immagini degli... LECCE «Viale XXV luglio pedonale Sì farà, ma servono... IL PROGETTO Ex Banco di Napoli, ok del Comune all'acquisizione Basolato in... LECCE Isola pedonale e giardino pensile, l'ex Banco di Napoli... LECCE Ex Banco di Napoli: De Picciotto chiude l'accordo per...

Banco di Napoli, svelato il roof garden da cui ammirare il centro storico della città. Sarà aperto al pubblico

La firma del contratto mercoledì scorso con l'obiettivo, dell'imprenditore, di riportare l'immobile ai suoi antichi splendori e con la rassicurazione che lo storico palazzo non cambierà destinazione. Potrebbe cambiare, alla scadenza del contratto con la catena di abbigliamento, l'inquilino: l'idea a cui sta lavorando la famiglia Salvaggiulo sarebbe quella di puntare sui marchi luxury nella centralissima via della moda a Bari.