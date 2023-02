Incidente stradale sulla statale 16: scontro tra auto e un tir. Un ferito e lunghe code allo svincolo per l'aeroporto

Traffico bloccato sulla statale 16 per un incidente stradale avvenuto all'altezza di Poggiofranco. Scontro tra auto e un tir: un ferito, il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina all'altezza del curvone dell'uscita della tangenziale Bari-Palese in direzione sud.

Code e traffico rallentato per alcuni chilometri allo svincolo per l'aeroporto per consentire la rimozione dei mezzi e i rilievi da parte della polizia locale. La circolazione è tornata regolare intorno alle 9.45.