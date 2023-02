Cade dal monopattino e sbatte la testa, ragazza trasportata d'urgenza in ospedale

Cade in monopattino su viale Otranto a Lecce​ e sbatte la testa sull'asfalto. Ricovero d'urgenza in ospedale al "Fazzi" di Lecce per una 30enne, cittadina dello Sri Lanka, rimasta ferita, che secondo i primi accertamenti dei sanitari del 118 intervenuti, avrebbe rimediato un grave trauma cranico dalla caduta in monopattino verificatasi intorno alle 20 nel tratto di strada tra viale Otranto e la rotatoria di viale Marconi.

La giovane in codice rosso in ospedale

Immediata la richiesta di soccorsi. Il rovinoso incidente pare di natura autonoma, ha quindi richiesto l'Intervento del 118 per il ricovero in codice rosso della giovane in ospedale. Sul posto anche gli agenti di Polizia locale per i rilievi del caso e per stabilire l'esatta dinamica del sinistro stradale.

La ragazza è sveglia e cosciente. In questi minuti viene sottoposta a Tac.