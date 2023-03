Donna accoltellata in casa nel rione Libertà a Bari: grave in ospedale. La polizia sulle tracce del responsabile. Una donna di 32 anni di origine georgiana è stata ferita a coltellate al collo durante una lite coniugale avvenuta in casa, nel rione Libertà di Bari. Secondo i primi accertamenti della polizia, la donna è stata colpita con varie coltellate al collo, è stata ricoverata in codice rosso al Policlinico ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'uomo si è dato alla fuga ma è stato trovato qualche ora dopo e condotto in Questura. L’accusa nei suoi confronti potrebbe essere di tentato omicidio, a deciderlo sarà il sostituto procuratore di turno, Chiara Giordano, anch’essa giunta ieri mattina sul luogo del fatto al quartiere Libertà. D’altronde, solo un caso fortuito ha evitato il peggio considerando che i fendenti hanno colpito la donna in un punto che avrebbe potuto essere mortale. La donna, infatti, immediatamente soccorsa dagli operatori sanitari del 118, giunti sul posto insieme ad un’ambulanza, è stata condotta dal mezzo di soccorso a sirene spiegate in codice rosso al Policlinico di Bari.

Per fortuna, i medici hanno potuto constatare che le ferite erano poco profonde e la 32enne non si trova in pericolo di vita. Per lei è stato attivato il protocollo speciale per le vittime di violenza, attivato da tempo a Bari, che prevede un percorso di tutela che inizia al momento della presa in carico all’interno del pronto soccorso e, attraverso l’attribuzione di un codice di triage specifico, attiva un pool multidisciplinare (Tmd), composto da personale sanitario (medici, infermieri, psicologi), assistenti sociali e operatori del terzo settore (Centri antiviolenza e Case rifugio) ed eventualmente dalle forze dell’ordine, laddove richiesto dalla vittima o da obblighi di legge. Gli agenti di polizia hanno anche provveduto ad ascoltare diversi testimoni presenti sul luogo del delitto e nei pressi dell’abitazione della coppia, per cercare di ricostruire il quadro completo della situazione al cui interno sarebbe poi scaturita la violenza di ieri mattina.