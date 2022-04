L'ex boss pentito e la faida di mafia: così il San Paolo rischia di diventare polveriera

Gli equilibri nei clan baresi sono saltati. La seconda sparatoria consecutiva nel rione San Paolo ne è la dimostrazione: pur non essendo collegati tra di loro i due episodi, è sintomo che non c’è più da parte delle cosche il “controllo” del territorio. Qualcosa si è rotto, per capire cosa sta accadendo nel rione a nord di Bari basta leggere le dichiarazioni dell’ex boss del rione, Arcangelo Telegrafo, da un paio di mesi passato dall’altra...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati