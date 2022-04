Bari, sparatoria al San Paolo: un uomo ferito alle gambe

Si torna a sparare a Bari. La polizia di stato è intervenuta al quartiere San Paolo a seguito di una sparatoria.

Un uomo, già noto alle forze dell'ordine, del quale ancora non si conoscono le generalità, sarebbe stato raggiunto da colpi di arma da fuoco alle gambe. Ma non sarebbe in pericolo di vita.

APPROFONDIMENTI LA SPARATORIA Agguato a Bari: caccia ai responsabili in fuga. Grave il 23enne... I QUARTIERI Bari, inseguimenti e spari: al San Paolo la mafia si contende la... LA CRIMINALITA' Bari, agguato contro un 23enne: é in rianimazione. Ferita per... MESAGNE Avrebbe sparato al nuovo compagno della madre. In manette per tentato... BARI Regolamento di conti per droga: agguato a Valenzano. Due arresti

Sono in corso indagini da parte della squadra mobile.

Il ferimento segue l'agguato compiuto il 19 marzo scorso nello stesso quartiere, quando fu gravemente ferito un pregiudicato 23enne mentre era in auto con la fidanzata 15enne, anche lei ferita ad un piede da un proiettile.

Bari, agguato contro un 23enne: é in rianimazione. Ferita per errore la fidanzata di 15 anni. La pista del regolamento di conti

Notizia in aggiornamento.

Regolamento di conti per droga: agguato a Valenzano. Due arresti