Le dimissioni di Sabino Persichella dalla guida dell’Amtab rappresentano un bel grattacapo per il sindaco Antonio Decaro. Ieri le voci si rincorrevano tra i corridoi del Comune su chi poteva prendere il posto al vertice dell’azienda di trasporto urbano. C’è chi parlava di un possibile cambio di poltrone, con Francesco Biga (attuale presidente di Multiservizi). Si è fatto anche il nome dell’attuale segretario cittadino del Pd, Gianfranco Todaro, ipotesi che sarebbe stata bocciata dallo stesso sindaco.

L'elenco dei nomi



Decaro ha un elenco di 151 nominativi tra cui scegliere: sono tutti coloro che nel corso degli ultimi anni hanno inviato la loro domanda per la carica di presidente dell’Amtab. L’elenco in realtà ne contiene 340 di nomi, ma solo in parte hanno concorso per gli incarichi da presidente delle municipalizzate, altri solo per il cda o il collegio sindacale.



E scorrendo l’elenco ci sono tanti politici, come ad esempio il consigliere regionale Francesco Paolicelli, l’ex consigliere regionale Alfonso Pisicchio, l’ex assessore comunale durante il mandato di Michele Emiliano, Francesco Paolo Sisto, e ancora tutti i presidenti ed ex presidenti delle partecipate, come Vanni Marzulli alla guida di Amgas. Ci sono anche ex consiglieri comunali e municipali, come Antonio Bozzo, Claudio Sgambati, Enzo De Candia, Michele De Martino, Francesco Franciosa, Massimo Maiorano. Ci sono ex assessori come Angelo Tomasicchio, ex presidenti di municipio come Massimiliano Spizzico. E ancora Manlio Guadagniuolo, attuale commissario della Zona economica speciale Adriatica (nomina ministeriale). Una trentina quelli che hanno presentato domanda anche di recente.

Persichella e l'Amiu, poi Amtab



L’ultimo cambio di guardia è avvenuto nel novembre scorso quando Decaro ha rimosso Pierluigi Vulcano dall’Amtab e lo ha spostato (previa scelta dell’assemblea dei soci) al Consorzio Asi. Al suo posto Persichella che proveniva invece da Amiu. All’Amiu è andato infine Paolo Pate, che prima era alla guida del consorzio Asi. Nessuna new entry a novembre e non si esclude che neanche in questa tornata vengano inseriti nuovi nominativi. Anche se, ai suoi, Decaro aveva sempre detto di non aver trovato delle risposte negli elenchi. Potrebbe optare per candidati già “testati” o scegliere la strada dei dipendenti comunali, di funzionari che possano occupare la poltrona almeno fino alla fine del mandato. Come già avvenuto in passato.

La scelta dei candidati



«La scelta dei candidati - riporta il regolamento - ha carattere fiduciario e avviene con decreto di nomina o designazione sindacale, previa valutazione dei curricula acquisiti tramite avviso pubblico; sono fatti salvi i casi di necessità o urgenza, ovvero i casi in cui si proceda mediante l’individuazione di dipendenti della società controllante». Tutti i candidati che sono stati inseriti nell’elenco hanno dovuto dichiarare la sussistenza o insussistenza di rapporti di parentela con sindaco, dipendenti comunali e amministratori comunali fino al quarto grado.

