Sabino Persichella lascia l'Amtab: lettera di dimissioni irrevocabili al sindaco Decaro

Sabino Persichella dice addio alla guida dell'Amtab. Questa mattina ha rassegnato le dimissioni "irrevocabili" da presidente in una lettera scritta al sindaco Antonio Decaro. Nella quale ricapitola tutti i passaggi compiuti per risanare l'azienda.

Un'azienda che ha preso in carico con un deficit di 4 milioni e 200mila euro e che nei primi quattro mesi del 2023 ha invece registrato i primi utili pari a 720mila euro. Grazie all'adeguamento Istat e delle tariffe, fortemente richiesti dallo stesso Persichella.

I dissapori

Da sempre Persichella aveva annunciato che se ne sarebbe andato subito dopo l'approvazione del bilancio (non ancora avvenuta), anche per una serie di dissapori registrati con la struttura comunale.

Ed invece questa mattina la decisione di lasciare l'azienda, in anticipo rispetto alle previsioni, in capo al sindaco, che ora dovrà scegliere in tempi strettissimi il suo sostituto.

La nota di Decaro

“Come da accordi, l’avvocato Persichella ha lasciato la presidenza dell’Amtab per dedicarsi a tempo pieno a nuove sfide professionali - commenta il sindaco Decaro -.

Ringrazio l’avocato Persichella per il lavoro svolto in questi anni alla guida di due importanti società partecipate che gestiscono servizi fondamentali per la qualità della vita dei cittadini. Oltre ai traguardi raggiunti in Amiu Puglia, l’avvocato Persichella in questi mesi ha contribuito a tracciare il percorso di rilancio dell’azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico, a partire dalla proroga dei servizi di Tpl e della sosta, e che ora dovrà affrontare nuove e più impegnative sfide per rendere sempre più efficiente il servizio sia nei confronti dei cittadini sia rispetto all’efficientamento in termini di qualità ambientale e sostenibilità”.