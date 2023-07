Furti, 20 denunce al giorno. Il racconto choc di una famiglia: «Neppure un segno alla porta, hanno portato via tutto»

Nessuna effrazione alla porta di ingresso, tanto meno alle finestre. Una casa sottosopra, una cassaforte aperta e tagliata con un flessibile nel mezzo e devastazione in ogni singola stanza dell'appartamento. Persino nel bagno. È la fotografia dell'incubo vissuto da una famiglia nel quartiere San Pasquale vittima di una banda di ladri professionisti. L'oro che avevano custodito per anni è sparito in un attimo, assieme anche ai ricordi d'infanzia e di una vita intera.

A Bari ogni giorno vengono denunciati una ventina di furti in appartamento.

Il fenomeno, in estate, vede una crescita nei numeri. I residenti si spostano al mare, o escono per una passeggiata: e i ladri ne approfittano.

Il proprietario è incredulo: è accaduto tutto in un triste pomeriggio che lascia dentro un senso di profonda inquietudine, una sensazione che diventa sempre più palpabile durante il suo racconto. Ad un orario atipico, le 19 del pomeriggio, i ladri sono entrati in sua assenza, probabilmente con le chiavi riprodotte, comodamente dalla porta di ingresso. Non hanno portato via solo gioielli ma anche soprammobili, scarpe e alcuni oggetti di ceramica, roba di poco conto insomma. Hanno avuto la briga di portare via anche un phon. Hanno lasciato computer e telefoni: sono ormai facilmente rintracciabili. Per i malviventi è andato tutto secondo i piani. Hanno agito con calma, quel che preoccupa è che hanno lavorato' alla luce del giorno, come racconta il proprietario di casa che aveva lasciato l'appartamento da solo mezz'ora. Era pedinato. Alle 19 circa sono entrati in casa e ci sono rimasti per circa una ora. Gli inquilini del condominio hanno sentito rumori sospetti, ma nessuno ha chiesto l'intervento delle forze di polizia. Nessuno si è insospettito. Stando al racconto della vittima, che ha denunciato tempestivamente l'accaduto, a metterli in fuga la figlia minorenne che avrebbe tentato invano di entrare nell'appartamento. Sul posto comunque sono intervenuti due pattuglie della polizia e anche la scientifica. Resta il fatto che ci si sente vittima di una «violenza inaudita. Si poteva respirare e toccare con mano una volta entrati nell'appartamento la rabbia e la foga dei malviventi nel cercare il bottino - ricorda il proprietario dell'appartamento. Armadi e cassetti completamente svuotati. Hanno perfino rovistato in bagno e nella cameretta di una bambina. Il cane era in casa. Ma loro nulla, non si sono fermati: hanno colpito sia nella mia abitazione che in quella vicina. La cosa peggiore - continua ancora - è la violazione della tua sfera personale, della tua intimità. Questi malviventi camminano sui tuoi vestiti e mettono le mani ovunque, rompono oggetti. Toccano ciò che ti appartiene».

Bande specializzate e organizzate

Come raccontano fonti interne alla polizia quelle che agiscono al giorno d'oggi sono bande sempre più specializzate e organizzate. Che studiano la potenziale vittima. La osservano, ne conoscono i movimenti. Conoscono esattamente la loro routine quotidiana e quando lascia incustodita la propria abitazione. Altre volte si nascondono semplicemente all'interno del palazzo in modo da intervenire tempestivamente una volta che il proprietario è fuori di casa. Quando sono dentro l'appartamento bloccano la porta dell'ingresso per riuscire ad operare con tutta tranquillità. Portano di solito con loro un flessibile. Ma si tratta di piccoli attrezzi anche ricaricabili, facilmente trasportabili in uno zaino. Qualche cacciavite e il gioco è fatto.

Alcuni hanno una elevata elevata preparazione tecnica tanto da riuscire anche a riprodurre chiavi di serrature sempre più complesse. Circolano su Internet video che mostrano in che modo è possibile aprire una porta d'appartamento senza troppa difficoltà. Con carte magnetiche, con perni. I sistemi sono svariati e sempre più all'avanguardia. I video vogliono essere una guida per aiutare chi rimane chiuso fuori di casa, ma sono diventati un manuale per insegnare a forzare una porta.