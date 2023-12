Aggredita una coppia di anziani: costretti a spogliarsi e colpiti col calcio di una pistola

Una coppia Rom di circa 70 anni è stata aggredita questa mattina, intorno alle 6.30, in via Caldarola a Bari, al quartiere Japigia. I due sono stati sorpresi da alcune persone in motorino mentre percorrevano il ponte che dal campo Rom porta al Polivalente. I malviventi con il calcio di una pistola li hanno colpiti diverse volte alla testa. A raccontare quanto accaduto il responsabile del campo, nonché portavoce della comunità Rom barese Danief Tomescu.

L’aggressione a quanto si apprende avrebbe avuto come scopo quello di rapinare i due, nonostante con sé avessero solo pochi spiccioli. L’uomo, inoltre, è stato completamente spogliato e ferito e al freddo è tornato al campo. Qui sono stati soccorsi dagli operatori del 118 che li hanno poi trasportati al pronto soccorso del Policlinico. Indagini in corso per risalire agli autori dell’aggressione.