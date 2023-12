Ritira soldi dal bancomat ed è rapinato 22enne pestato di botte per 40 euro

Aggredito, picchiato in pieno volto e rapinato di appena 40 euro, un bottino risibile. È successo a Conversano, nella tarda serata di lunedì, quando un 22enne del posto, rimasto sotto shock, ha chiesto aiuto, sostenendo di essere stato appena affrontato e derubato da due persone, entrambe a volto scoperto. E, poco dopo, è arrivata una gazzella dei carabinieri per le verifiche e avviare le ricerche in zona.

Rapina al Bancomat



L'episodio è avvenuto in via Croce, proprio di fronte alla caserma dell'Arma: il giovane, si è recato intorno alle 22 vicino allo sportello automatico dell'ufficio postale dove ha cominciato a digitare qualcosa sulla tastiera. A quel punto sono usciti dei contanti, due banconote di appena 20 euro. Somma che gli sarebbe stata però portata via immediatamente da due malviventi, entrambi a volto scoperto. Sono stati attimi concitati e il giovane è ancora sotto shock. Lo avrebbero atteso nei dintorni, fra via Pepe oppure la parallela via Gramsci, per poi passare all'azione, sorprendendolo alle spalle, picchiandolo e colpendolo in pieno volto. Infine la richiesta d'aiuto, l'arrivo dei soccorsi e le prime ricerche nella zona. Potrebbero averlo seguito: questa almeno una delle ipotesi al vaglio degli investigatori del luogotenente Aniello Nappi che adesso vogliono vederci chiaro. Sul posto sono infatti intervenuti, allertati dalla stessa vittima, con una pattuglia della Metronotte, i carabinieri di Conversano, in servizio di pattugliamento serale nella zona, supportati da quelli della compagnia di Monopoli.

Il racconto



Ai militari, dopo essere stato medicato sul posto dagli operatori sanitari del 118 arrivati con un'ambulanza - aveva ancora sul volto i segni dell'aggressione, un occhio nero e altri lividi -, il malcapitato ha raccontato di essere stato avvicinato da due uomini che, senza mostrare armi, hanno preteso la consegna delle banconote per poi allontanarsi in fretta a piedi, facendo perdere le proprie tracce, forse in compagnia di un complice nascosto nelle vicinanze a bordo di un'auto per agevolarne la fuga. E se le ricerche svolte sul luogo non hanno portato ad ulteriori elementi utili all'attività investigativa, gli uomini dell'Arma hanno recuperato i filmati del sistema di videosorveglianza dell'ufficio postale, sperando di individuare i due responsabili di quella che al momento, a tutti gli effetti, è una rapina, sebbene il risicato bottino potrebbe far pensare anche ad altre ipotesi, ovvero una sorta di "recupero crediti". I due malviventi hanno agito con freddezza e determinazione, probabilmente dopo aver pedinato il 22enne, studiando i movimenti, gli orari e ogni altro particolare utile. E adesso non si esclude che siano stati ripresi anche dai circuiti di telecamere pubblici e privati che sorvegliano il paese.

