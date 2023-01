Bari, è emergenza baby gang: due aggressioni l'altra sera per futili motivi

Baby gang ancora in azione a Bari. Uno studente di circa vent’anni sarebbe stato aggredito ieri sera, 30 gennaio, in via Re David, da un gruppo composto da ragazzi e ragazze per futili motivi. Nella stessa serata, inoltre, si sarebbe verificata una ulteriore aggressione in largo Ciaia.

Una lunga serie di aggressioni

Sono solo gli ultimi episodi di una lunga serie di aggressioni ai danni di ragazzi e ragazze da parte di gruppi di giovani. L’ultimo episodio precedente in ordine di tempo solo un paio di settimane fa, quando al parco della ex Caserma Rossani erano stati aggrediti due diciassettenni. Nonostante l’aumento dei controlli in zone strategiche da parte delle forze dell’ordine il fenomeno non si ferma.