Anziano precipita dalla finestra del municipio e muore: è mistero

Un anziano insegnante in pensione è precipitato da una finestra del Municipio di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, poco prima di mezzogiorno. L'uomo, 83 anni, è morto sul colpo, davanti agli occhi dei passanti che, in quel momento, si trovavano proprio sul piazzale antistante Palazzo De Mari, sede del Comune. Vani i tentativi dei soccorritori arrivati sul luogo dell'incidente a gran velocità.

Secondo alcuni testimoni, l'83enne sarebbe caduto dopo essersi sporto dalla finestra, ma non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente.

Si sa che l'uomo ha perso la moglie circa un mese fa e viveva con una badante, che si prendeva cura di lui. Sotto choc i dipendenti comunali e le persone presenti in quel momento nell'edificio e in piazza. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano avrebbe raggiunto il terzo piano del Municipio, l'Ufficio tecnico, e una voltà lì avrebbe chiesto di andare in bagno, sporgendosi poi dalla finestra e precipitando giù.