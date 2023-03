«Tuo figlio ha avuto un incidente, servono soldi». Tre anziane truffate, un arresto

Un 45enne è stato arrestato a Napoli dai carabinieri in un'indagine della Procura di Bari per tre episodi di truffa commessi ai danni di donne anziane ad Acquaviva delle Fonti. L'uomo è finito agli arresti domiciliari, il provvedimento del gip del Tribunale di Bari è stato eseguito dai militari della stazione di Napoli Poggioreale.

La truffa al telefono

Secondo l'accusa, l'indagato ha agito con modalità seriali, nei confronti di vittime anziane e in condizioni di vulnerabilità, secondo un copione reiterato di artifizi e raggiri appositamente studiato, insieme a un complice da identificare. Stando alla ricostruzione, l'indagato contattava per telefono le vittime prescelte, presentandosi come un maresciallo dei carabinieri o come un avvocato, e faceva credere che i loro figli erano coinvolti in incidenti stradali e questo richiedeva in modo urgente delle somme di denaro per spese legali. Poi uno dei due truffatori si presentava a casa delle anziane signore a prelevare i soldi o anche gioielli. Gli episodi contestati sono tre, avvenuti a marzo e aprile 2022, a pochi giorni l'uno dall'altro. Hanno fruttato un ricavo di 13mila euro.