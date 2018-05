Ludovica, gettata nel vuoto dal cavalcavia dell'A14. Il padre la sedò con le benzodiazepine

Ludovica fu infatti sedata dal padre: un quantitativo notevole di benzodiazepine è stato trovato nel corpo della figlia di Fausto Filippone che lo scorso 20 maggio dopo aver spinto la moglie Marina Angrilli dal secondo piano di una casa, ha buttato da un cavalcavia della A14 la bambina di 10 anni. Dopo sette ore si è ucciso anche lui.



Sulla base dei risultati tossicologici appena conclusi, gli investigatori sono al lavoro per capire come mai nell'auto di Fausto Filippone ci fossero una siringa e un bicchiere di plastica contenente 50 grammi di cocaina mista ad altra sostanza sulla cui natura sono ancora in corso accertamenti. Sarà, a questo punto, importante capire perché Filippone avesse con sé questo quantitativo di sostanze stupefacenti che non risultano presenti nel corpo così come dichiarato dal medico legale Cristian D'Ovidio. Non sono state rintracciate sostanze neanche nel corpo di Marina Angrilli, la moglie di Filippone, caduta a causa di una spinta del marito da un balcone di un palazzo di Chieti.

