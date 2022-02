Ucraina diretta, Johnson: «La Russia sta pianificando la più grande guerra in Europa dal 1945». Mosca: nessun piano di invasione

Sale la tensione. Perché le prove suggeriscono che la Russia sta pianificando «la più grande guerra in Europa dal 1945». Lo ha detto il primo ministro britannico, Boris Johnson, in un'intervista alla Bbc ai margini della conferenza sulla sicurezza a Monaco. In un certo senso, «il piano è già iniziato», ha aggiunto il premier secondo il quale le truppe russe non stavano solo progettando di entrare in Ucraina da est, attraverso il Donbass, ma dalla Bielorussia e dall'area circostante a Kiev.

Ucraina, la guerra e gli scenari

Inoltre, il premier britannico sostiene che l'intelligence Usa ha riferito che le forze russe intendono lanciare un'invasione che circonderà Kiev, secondo quanto ha detto il presidente Usa, Joe Biden, ai leader occidentali. Tutte le prove indicano che in un certo senso «Mosca abbia già iniziato», ha detto Johnson alla Bbc. «Le persone devono capire l'enorme costo in vite umane che potrebbe comportare», ha proseguito. «Temo che il piano che stiamo vedendo è per qualcosa che potrebbe essere davvero la più grande guerra in Europa dal 1945 solo in termini di vaste proporzioni». Le persone devono considerare non solo la potenziale perdita di vite umane degli ucraini, ma anche dei «giovani russi», ha aggiunto il premier britannico.

La Russia però, non ha alcun piano per l'invasione dell'Ucraina e «non ha mai attaccato nessuno nella sua storia». Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov, affermando che, essendo «sopravvissuta a tante guerre, la Russia è l'ultimo Paese in Europa che ha anche solo voglia di parlare, di pronunciare la parola guerra».

È in corso la telefonata tra il presidente russo Vladimir Putin ed il presidente francese Emmanuel Macron. Lo rende noto l'Eliseo, secondo cui dopo il loro incontro del 7 febbraio scorso a Macron, questo colloquio rappresenta «uno degli ultimi sforzi necessari per evitare un conflitto ampio in Ucraina».

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ritiene che la Russia stia pianificando un attacco su «larga scala» in Ucraina e questo sarebbe confermato anche dal fatto che «non sta ritirando le truppe» come sostenuto nei giorni scorsi. «Il rischio di un attacco russo contro l'Ucraina è molto, molto alto», ha detto in un'intervista all'emittente tedesca, definendo poi «segnali preoccupanti le crescenti violazioni del cessate il fuoco (nel Donbass, ndr), le false denunce di un presunto genocidio nelle aree controllate dai separatisti e l'evacuazione della popolazione della regione verso la Russia».

Joe Biden nel frattempo convocherà oggi una riunione del Consiglio per la sicurezza nazionale sulla crisi ucraina. Lo rende noto la Casa Bianca, riferendo che il presidente e il suo team per la sicurezza nazionale, da cui è regolarmente aggiornato, ribadiscono che «la Russia potrebbe lanciare un attacco contro l'Ucraina in qualsiasi momento».

IL CONSIGLIO EUROPEO - «Il Cremlino sperava di dividere e indebolire la nostra Alleanza. Hanno fatto l'esatto contrario. La nostra unità è stata cementata. Sia all'interno dell'Ue che attraverso l'Atlantico. Siamo totalmente uniti». Lo ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, esprimendo «pieno sostegno alla sovranità dell'Ucraina, alla sua democrazia e integrità territoriale». «La sua gente ha scelto i valori democratici, lo stato di diritto e le riforme. Il Cremlino vede questo come una minaccia esistenziale. Il suo obiettivo di indebolire il sostegno occidentale e dell'Ue all'Ucraina», ma si tratta di «un errore di calcolo», ha detto Michel in un altro tweet. Il presidente del Consiglio europeo ha quindi annunciato l'intenzione di convocare un summit speciale dei leader della Ue se Mosca attaccherà l'Ucraina. Anche per esprimere una posizione unitaria rispetto alle sanzioni nei confronti della Russia, ha detto Michel intervenendo alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco.

USA - «Questa è un'alleanza di Paesi dove ognuno ha le proprie priorità e le preoccupazioni su ciò che faremo e sull'impatto che potrà avere», sulle economie e sulla sicurezza. «Quindi non negherei all'Italia di avere le proprie preoccupazioni. Lo facciamo tutti, fa parte di questo processo». Lo ha detto la vice presidente Usa, Kamala Harris, nel briefing con i media a Monaco rispondendo a una domanda sulle riserve dell'Italia in merito alle sanzioni al settore energetico nella crisi Ucraina. «L'Italia - ha aggiunto - è molto presente nei colloqui su come procedere per arrivare allo scopo di dissuadere la Russia dall'invadere».

CIVILI MORTI - Due civili della Repubblica popolare di Lugansk (Lpr) sono rimasti uccisi nel tentativo delle forze armate ucraine di sfondare nel vicino villaggio di Pionerskoye, a 7km dal confine con la Russia. Lo scrive la Tass che cita la milizia popolare. «A seguito dell'aggressione dei militanti di Kiev, due civili sono stati uccisi e 5 edifici sono stati distrutti», sostiene. Il dipartimento della difesa della Lpr ha precisato che le forze di Kiev supportate dall'artiglieria hanno attraversato il fiume Seversky Donets e hanno tentato di attaccare le postazioni della milizia popolare. «Ma l'attacco è stato respinto», afferma la milizia.

Attacchi continui durante la notte nel Donbass. Secondo quanto riferisce l'agenzia russa Tass le forze armate ucraine (Afu) hanno tentato di attaccare le posizioni della repubblica filorussa di Luhansk (Lpr) distruggendo cinque edifici residenziali. Le esercitazioni militari congiunte tra Russia e Bielorussia, che avrebbero dovuto concludersi oggi, continuano. Lo ha annunciato il ministro della Difesa di Minsk, Viktor Khrenin, secondo cui «in connessione con l'aumento dell'attività militare nei pressi del confini esterni dell'Unione (di Russia e Bielorussia) e dell'aggravarsi della situazione nel Donbass. i presidenti di Russia e Bielorussia hanno deciso di continuare il monitoraggio della risposta delle forze» dei due Paesi.

PROFUGHI - Sono circa 40mila i profughi fuggiti dal Donbass e giunti nella regione russa di Rostov. Lo riferisce l'agenzia Interfax che cita Alexander Chupriyan, ministro ad interim per le situazioni di emergenza. «Più di 40mila persone, che hanno dovuto lasciare le regioni limitrofe, sono arrivate in Russia. A questo punto sono ospitate principalmente in 92 centri di accoglienza temporanea», ha detto il ministro.