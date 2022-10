Happy Casa Brindisi, prevendita per le partite di coppa

Dopo la convincente vittoria esterna di ieri in Olanda che ha riscattato il passo falso casalingo con il Budivelnyk Kiev, l'Happy Casa Brindisi ha tutte le chances per giocarsi le sue carte e qualificarsi al second round di Fiba Europe Cup di pallacanestro.

A partire da questa mattina è possibile acquistare i biglietti per le prossime partite europee da disputare al PalaPentassuglia. Ossia: Happy Casa Brindisi contro BC Kalev/Cramo (Estonia), mercoledì 26 ottobre, ore 20.30. Ed Happy Casa Brindisi contro Donar Groningen (Olanda), mercoledì 23 novembre ore 20.30.

Biglietti in vendita

New Basket Store, in Corso Garibaldi 29 (nuovo orario invernale 09.30-13; 16.45-20.15). Oppure online sul sito www.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio.

Promo abbonati Lba

Gli abbonati Legabasket 2022/23 hanno diritto a una speciale promo per le prossime partite interne di Fiba Europe Cup. È possibile attivare la scontistica dedicata presentando l’abbonamento al New Basket Store o acquistando online sul portale Vivaticket inserendo il ‘Codice Accesso’ a 10 cifre/lettere presente sul retro della tessera. Si informa che per usufruire della promo è necessario abbinare il ‘Cod. Accesso’ dell’abbonamento Lba al biglietto di coppa, pertanto in caso di acquisto al New Basket Store è essenziale presentare la tessera al personale.