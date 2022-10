Brindisi, Happy Casa in Olanda: palla a due alle 19.30

L'intento sarà uno: mettere sul campo la rabbia per l'incredibile sconfitta di Milano. La Happy Casa Brindisi torna stasera a respirare aria d'Europa con la seconda partita del girone F di Fiba Europe Cup di pallacanestro. Il primo viaggio lontano dal PalaPentassuglia porta direttamente in Olanda, nella casa del Donar Groningen (palla a due ore 19,30 italiane con diretta sul canale youtube Fiba ​​The Basketball Channel). Dopo il passo interno dell'esordio contro la formazione ucraina del Bc Budivelnyk Kiev, i biancazzurri sono chiamati a rialzare immediatamente la testa, a riscattarsi ea strappare lo zero in classifica.

Occasione di riscatto

Quella odierna diventa già una carta di tornasole per le ambizioni della banda Vitucci, del resto il ko casalingo di sette giorni fa non lascia spazio ad altri scivoloni. Ci si aspetta una reazione (immediata) da parte della squadra brindisina, per certi versi già ben evidenziata nei quaranta minuti di campionato giocati domenica contro i campioni d'Italia dell'Olimpia Milano. Non resta altro da fare che da dare seguito a ciò che di buono è stato fatto sui legni del Forum di Assago, la risposta deve passare anche in campo europeo, dall'Arena MartiniPlaza dove Bowman e compagni sono chiamati a disputare una partita di grande attenzione ai dettagli.

Coach Vitucci: «Vincere»

«Fortunatamente torniamo a giocare a distanza di pochi giorni togliendoci di dosso le scorie del finale a dir poco rocambolesco con Milano». Così Frank Vitucci alla vigilia della trasferta nei Paesi Bassi. I suoi ragazzi dovrebbero essere concentrati sulla partita per tutti i 40 minuti, avere l'impatto giusto essere in grado di affrontare l'altrui aggressività, rispondere sempre nel modo giusto. «Abbiamo davanti a noi un obiettivo ben preciso, andare a vincere in trasferta a Groningen e riscattare il passo falso della scorsa settimana con la squadra ucraina. Per noi questa è una partita importante da vincere così come lo è altrettanto continuare a fare passi in avanti nel processo di crescita collettivo».

Fattore ambientale

La seconda giornata del gruppo F di Fiba ​​Europe Cup vede quindi una di fronte all' altra le due squadre inseguitrici delle attuali capoliste Budivelnyk e Kalev/Cramo. Il team olandese è senza ombra di dubbio la squadra veterana dell'intera manifestazione, sempre presente ai nastri di partenza della regular season all'ottava partecipazione consecutiva in altrettante edizioni di Europe Cup. Il miglior risultato risale alla stagione 2017/2018 quando il Donar si spinse fino alle semifinali, sconfitta dalla Reyer Venezia poi vincitrice della manifestazione continentale nella finale tutta italiana contro Avellino.

Fattore ambientale a parte, la Happy Casa Brindisi è pronta a giocarsi fino in fondo le sue chance di vittoria in una gara dal pronostico aperto, ma nella quale dovrà guardarsi dalla qualità (che c'è) della compagine olandese. In altre parole, Brindisi dovrà mostrare i muscoli per uscire indenne dalla sfida.