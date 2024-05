Roma, fermato parroco armato in piazza San Pietro: aveva coltelli e pistola ad aria compressa. Lui: «Sono per difesa personale»

In piazza San Pietro con una pistola ad aria compressa, coltelli, un taglierino e un cacciavite. Un parroco Repubblica Ceca di 59 anni, è stato fermato stamane dalla polizia ai varchi di prefiltraggio della celebre piazza di Roma e denunciato per porto abusivo d'armi.

In Piazza San Pietro armato, cosa è successo

A controllare l'uomo, arrivato in piazza in abito talare insieme a un gruppo di fedeli venuti in pullman dalla Repubblica Ceca, i poliziotti del commissariato Borgo. Identificato anche il proprietario del borsello: un 60enne. Portato in commissariato il religioso avrebbe detto che li avevano per difesa personale.

Il prelato si giustifica: «Le armi sono per difesa personale»

Il prelato, proveniente dalla Repubblica Ceca con un pullman insieme ad altri fedeli, ha giustificato la presenza delle armi per difesa personale. Per lui e' scattata la denuncia per porto abusivo di armi.