Met Gala 2024, pagelle look: Zendaya regina (10), Jennifer Lopez brilla (9), Demi Moore senza età (10), Damiano dei Maneskin look di coppia (7,5)

Nella notte più glamour di New York, il Metropolitan Museum of Art si è trasformato in un bosco incantato. Una vera parata di dee ha sfilato per il Met Gala 2024. Il tema di quest'anno, "Il giardino del tempo", ha lasciato ampio spazio ad abiti spettacolari: nude look, strascichi, cascate di fiori. Da Zendaya a Jennifer Lopez, ecco tutti i look più belli.