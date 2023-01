Guerra Ucraina, accordo Roma-Parigi: 2 miliardi per 700 Aster-30. Medvedev attacca Crosetto: «Sciocco raro». Lula: stop a fornitura di munizioni all'Ucraina

La Russia sta preparando per il 24 febbraio una nuova ondata di offensive contro l'Ucraina, esattamente ad un anno dall'inizio dell'invasione. In tal senso negli ultimi giorni le forze armate russe hanno testato le capacità di difesa dell'Ucraina vicino a Zaporizhzhia. Lo ha dichiarato a Radio Svoboda il segretario del Consiglio per la sicurezza nazionale e la difesa dell'Ucraina, Oleksii Danilov aggiungendo l'obiettivo russo è ampliare i confini degli oblast orientali di Donetsk e Luhansk.