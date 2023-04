L'arcivescovo di Taranto vola a Kiev

Tutto pronto per il vaggio a Kiev dell'Arcivescovo di Taranto Filippo Santoro. Domattina alle 8 dall’aeroporto di Bari l'alto prelato decollerò con un volo Ryanair diretto a Cracovia. L'Arcivescovo è alla testa di una delegazione che una volta giunta in Polonia proseguirà il suo viaggio verso la capitale dell'Ucraina. A Kiev si terrà una cerimonia per la consegna nella Cattedrale Greco-Cattolica di kiev del bassorilievo dedicato a San Michele Arcangelo, opera donata dall’artista pugliese Cosimo Giuliano.

La delegazione

Don Filippo guida una delegazione composta dal professore Loreto Gesualdo, presidente nazionale Fism e dal giornalista Franco Giuliano, presidente onorario della Associazione culturale “L’Isola che non c’è”, che ha promosso l’iniziativa.

Il viaggio

Dopo l'arrivo a Cracovia il viaggio della delegazione proseguirà in auto con una tappa a Leopoldi. Il bassorilievo dedicato a San Michele Arcangelo sarà trasferito con un automezzo messo a disposizione dalla Divella, e la consegna avverrà mercoledì alla presenza delle autorità religiose e diplomatiche. L’arcivescovo Santoro questa mattina ha raggiunto al telefono Sau Beatitudine il Patriarca di Kiev che si è detto commosso per il dono del bassorilievo e soprattutto per la visita di un vescovo italiano in questo particolare frangente storico nel quale questi gesti di amicizia possono aprire solchi nuovi di speranza e di pace.