Sant'Oronzo, l'omelia dell'arcivescovo Seccia alla città: «Lecce, si lavori tutti per il bene comune»

«È velleitario pensare di amministrare un territorio senza un progetto e un’idea condivisa di bene comune».

Bene comune. Le due parole ritornano più volte come un mantra nel discorso dell’arcivescovo di Lecce, monsignor Michele Seccia. Il suo messaggio alla città​, in una bellissima piazza Duomo gremita, è risuonato ieri sera quasi come un monito: ai politici certo, ma non solo, a tutti. Perché il bene comune va perseguito da chi governa ma anche nelle scelte che ogni giorno ognuno compie. E poi salvare le relazioni umane, quelle sane e autentiche, da cui i social media rischiano di allontanarci, rendendoci «disumani».

L'articolo completo al link