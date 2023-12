Monsignor Giorgio Ferretti, grande emozione per l'ordinazione a Roma

Ieri nella Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma si è svolta la cerimonia per l'ordinazione episcopale di monsignor Giorgio Ferretti, arcivescovo eletto della diocesi di Foggia-Bovino, presieduta da monsignor Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana.

La cerimonia

Alla cerimonia, in rappresentanza della Regione Puglia, ha assistito l'assessora al Welfare, Rosa Barone: «È per me un onore - dichiara l'assessora - aver rappresentato la Regione in un momento così importante per la comunità. Sono stati tanti i fedeli arrivati a Roma dalla Capitanata per dare un simbolico benvenuto a monsignor Ferretti, dal 2016 missionario in Mozambico, da dove ci aveva inviato il suo primo messaggio ricco di gioia e di speranza. Voglio ringraziare monsignor Vincenzo Pelvi che in questi anni è stato fondamentale per la città».

L'abbraccio di Foggia dopo Natale

«Il nuovo arcivescovo sarà a Foggia dopo le festività natalizie, dove la diocesi lo aspetta per un fraterno abbraccio.

Sono certa che con il lavoro insieme all'amministrazione comunale si potrà dar vita a quel cambiamento che Foggia aspetta da tempo e che passa anche dalla guida spirituale dell'arcivescovo, punto di riferimento per l'intera città».