Super Green Pass, dall'obbligo per gli studenti per bus (ma non per entrare a scuola) all'accesso ai locali dei turisti: tutti i nodi da sciogliere

Ci sono alcune criticità che riguardano il Green Pass e la sua "variante" rafforzata, il Super Green Pass. Alcune contraddizioni che possono ingenerare confusione. Gli interrogativi più evidenti emergono in due settori chiave del Paese: turismo e scuola. Ad esempio, durante le festività natalizie potrebbero esserci differenze tra i vacanzieri che arrivano in Italia dall'Ue e gli stessi italiani per l'accesso ai locali pubblici. Con i primi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati