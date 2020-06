Setta satanica a Firenze, «Sono il diavolo»: così il capo costringeva minorenni a stupri di gruppo: arrestato 23enne

Stupri di gruppo in una setta satanica. È un 23enne residente in provincia di Prato e si sarebbe messo a capo di una setta fingendo di essere il diavolo. Perciò è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di una misura di custodia cautelare agli arresti domiciliari, disposta dal gip di Firenze. Secondo quanto appreso, il giovane era stato già perquisito lo scorso febbraio e dovrà rispondere di 13 episodi di violenza sessuale. Per l'accusa, avrebbe costretto gli adepti, anche minorenni, a subire atti sessuali dopo un 'patto col diavolò. Il giovane avrebbe convinto gli appartenenti alla setta di avere poteri soprannaturali e di aver scelto gli adepti per salvare il mondo. Per convincerli della sua superiorità e metterli in uno stato di soggezione psicologica così da abusarne, avrebbe anche elaborato un rituale di resurrezione: inscenava uno strangolamento da parte di un complice e dopo si rialzava, fingendo di rimettersi a posto il collo. Secondo la sua dottrina, gli atti sessuali erano necessari a liberare i demoni.

Con l'accusa di riduzione in schiavitù, violenza sessuale e pornografia minorile è stato arrestato. La squadra mobile della questura di Firenze e il servizio operativo centrale della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato di Roma hanno eseguito l'ordinanza di sottoposizione agli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Firenze su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo toscano.

