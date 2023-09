Klodiana Vefa uccisa in strada con un colpo di pistola alla testa a Castelfiorentino (Firenze): si cerca il marito, si stavano separando

Una donna, Klodiana Vefa, è rimasta uccisa in strada a Castelfiorentino (Firenze), stasera, colpita da un'arma da fuoco alla testa. Sul posto stanno procedendo i carabinieri. Gli accertamenti sono all'inizio. La vittima è una donna albanese, aveva 35 anni e risulta madre di due figli. Da qualche tempo non viveva più insieme al marito e, secondo alcune informazioni emerse sul posto, fra i due si sarebbe avviata una fase di separazione.

Le prime ipotesi

Tra le prime ipotesi al vaglio c'è quella di un caso di femminicidio.

Si cerca il marito

Secondo quanto appreso, si sta cercando di rintracciare il marito, che non risulta più convivente con la vittima. La donna è stata uccisa in via Galvani, una strada urbana ma periferica della cittadina.

Sul posto del delitto, in rione Puppino, è andato anche il sindaco Alessio Falorni per un sopralluogo. «Purtroppo - dice lo stesso primo cittadino - a Castelfiorentino è accaduta una sciagura. Una ragazza è stata uccisa, pare in seguito a una lite» ma «è presto per discutere le ipotesi che sono tuttora al vaglio delle forze dell'ordine. È il momento del silenzio, e di stringersi attorno a una famiglia toccata da un avvenimento terribile». L'area dell'omicidio, via Galvani è stata isolata, per non inquinare la scena criminis e per agevolare i rilievi scientifici e balistici necessari. Gli investigatori raccolgono le testimonianze dei familiari e dei conoscenti della vittima.