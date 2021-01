Renzi DIRETTA. Dimissioni di Bellanova e Bonetti. «Ora decida Conte, nessuna pregiudiziale. No alle elezioni»

Renzi annuncia le dimissioni delle ministre Bellanova e Bonetti, oltre che del sottosegretario Scalfarotto, aprendo di fatto la crisi di governo. Un passo che sembrava potesse essere scongiurato: la conferenza stampa, slittata di oltre mezz'ora era stata letta come un tentativo in extremis di evitare lo strappo definitivo, così come auspicato da Mattarella e come chiesto tanto da Pd quanto da M5S. «Avanti solo con tutta la maggioranza», aveva detto il premier dopo aver incontrato il Capo dello Stato il cui appello è stato quello di «uscire subito dall'incertezza». Il tentativo, però, è fallito.

«Il re è nudo - scandisce il leader di Italia Viva in diretta dalla Camera - Risolviamo i problemi. Pensare di risolvere con un tweet, post o su instagram è populismo. La politica richiede il rispetto delle liturgie della democrazia. Poiché c'è la pandemia occorre rispettare le regole democratiche». «Questo è il punto fondamentale: non giochiamo con le istituzioni, la democrazia non è un reality show dove si fanno le veline. Questo prevede la nostra costituzione che non è una storia su instagram».

«È molto più difficile lasciare una poltrona che aggrapparsi allo status quo. Noi viviamo una grande crisi poltica, stiamo discutendo dei pericoli legati alla pandemia. Davanti a questa crisi il senso di responsabilità è quello d risolvere i problemi, non nasconderli», dice Renzi. «La crisi politica - prosegue - non è aperta da Italia Viva, è aperta da mesi». «Nell'affermare la fiducia incrollabile in Mattarella - continua - pensiamo si debbano affrontare i tre punti cardine che le ministre e il sottosegretario hanno posto a Conte».

«Abbiamo chiesto tre questioni al premier. Il primo è di metodo: non consentiremo a nessuno di avere pieni poteri, abbiamo fatto un governo per non darli a Salvini», sottolinea, attaccando «l'utilizzo in modo ridondante delle dirette tv, quello discutibile della delega ai servizi». «Se c'è un'apertura politica vera, si misura in Parlamento non in un angolo di una piazza. Abbiamo fatto i tavoli politici, se vuoi fare un'apertura vera la fai sui contenuti».

«Sul Recovery passi importanti - riconosce - Ma resta un grande problema, perché non si prende il Mes? Mes vuol dire più fondi per la sanità, non prenderli per un motivo indeologico è inspiegabile, irresponsabile». Quindi Renzi ribadisce quanto promesso ieri: «Voteremo a favore dello scostamento di bilancio, delle misure sul Covid e del decreto Ristori. Siamo pronti a dare una mano, a parlare di tutto con tutti, senza ideologia. Non siamo irresponsabili».

Cosa accadrà adesso?

Lo sbocco della crisi? «Tocca al presidente del Consiglio, noi siamo pronti a discutere di tutto .Non abbiamo nessuna pregiudiziale né su formule né su nomi», dice Renzi. «Siamo pronti a tutti i tipi di discussione a patto che sia all'interno di perimetro di maggioranza, siamo pronti a un governo istituzionale con questa maggiorazna e siamo pronti ad andare all'opposizione». Quello che Renzi esclude è un ribaltone: «Non c'è ipotesi di un nostro governo che ribalti e si butti con un accordo sulla destra. Non abbiamo mai fatto un governo con Salvini e non è questo il momento per iniziare».

E l'ipotesi responsabili? Lo scenario di una truppa di senatori in grado di garantire a Conte una maggioranza pur con l'uscita dei 18 senatori di Italia Viva sembra sfumata dopo le parole di Conte («Avanti solo tutti insieme»). «Per quello che noi sappiamo - dice Renzi - se c'è un progetto per un programma di fine legislatura, noi ci siamo. Se il tema è se si formano i gruppi di responsabili, fai pure presidente. A me non risulta ci siano alcuni dei nostri ma non grido allo scandalo, penso sia un'occasione persa».

Renzi esclude elezioni anticipate e su questo ostenta sicurezza: «Non si vota, si vota nel 2023», dice.

