Papà sulla tomba del figlio ascolta le partite della squadra del cuore ogni domenica da 5 anni

Uniti dalla passione per il calcio per sempre, anche dopo la morte. L'immagine di un padre che ascolta la partita con una radiolina davanti alla tomba del figlio, diventata virale dopo la condivisione di un post da parte di un'insegnante argentina quattro giorni fa, ha commosso molti utenti su Facebook. L'uomo dal 2016, anno in cui perse il figlio diciannovenne, ogni domenica si reca al cimitero della cittadina del sud america per ascoltare la partita della loro squadra del cuore, il San Martín De Tucumán.

APPROFONDIMENTI COVID-19 Contagiati a una festa di nozze di 50 anni, in quattro finiscono in... STATI UNITI Malata di Covid partorisce incosciente e ventilata, torna a casa e... TREVISO Long Covid, Silvia racconta i suoi 7 mesi: «Febbriciattola,...

La storia

Nahuel "Jugue" Pérez, questo il nome del giovane, morì in incidente stradale il 9 giugno di cinque anni fa. Nel viaggio di ritorno a casa da Santa Fe, dove con degli amici era andato ad assistere una partita della sua squdra del cuore. Nahuel, 19 anni, e i suoi tre amici Gastón Cajal, Fernando Andrada e Juan Carlos Grollimund all'altezza di Santiago morirono in un incidente frontale con un camion.

Malata di Covid partorisce incosciente e ventilata, torna a casa e vede per la prima volta il figlio dopo due mesi

Il post Facebook

La storia è stata diffusa da Yohis Marianela, un'insegnante argentina. La donna stessa ha scattato e pubblicato la foto tre giorni fa. «Una foto che trasmette davvero tristezza, ma anche tanto amore. Un chiaro esempio che muore solo chi viene dimenticato», così la didascalia all'immagine della professoressa. Un amore per i colori del San Martín che riesce così "a riunirli" per 90 minuti alla settimana.

Parioli, anziano ucciso mentre attraversa. Automobilista indagato: «Distratto dal cellulare»