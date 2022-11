Scommette sull'Arabia Saudita e vince oltre 6.000 euro: la schedina è stata giocata dopo il gol di Messi. Colpaccio in Puglia

Ha scommesso sulla vittoria dell'Arabia Saudita quando l'Argentina aveva già segnato il primo gol. E ha vinto, così, oltre seimila euro. Il fortunato - ma anche bravo, c'è da dirlo - giocatore è del quartiere Poggiofranco di Bari. Una vincita che non cambia la vita ma che permette di portare a casa un buon gruzzoletto. E resta poi la soddisfazione di un pronostico così difficile da azzeccare.

La rimonta

Durante la partita dei Mondiali tra Argentina e Arabia Saudita, l'uomo ha scommesso sulla vittoria dell'Arabia quando Messi aveva già portato in vantaggio l'albiceleste. Poi si è compiuta la rimonta. Un esito insperato per tutti, meno che per lui che - evidentemente - ci credeva. Ha puntato 50 euro su una quota 125, ha vinto 6.250 euro. La vincita è diventata virale grazie a una foto postata sui social, nella quale è ben visibile la ricevuta della giocata (direttamente dalla ricevitoria).