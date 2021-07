Lecce, ore decisive per l'ingaggio dell'argentino Pizzini. La prossima settimana arrivano i nuovi acquisti

A pochi giorni dall’inizio ufficiale della stagione sportiva 2021-2022, il Lecce del presidente Saverio Sticchi Damiani è senza dubbio una delle pochissime società della cadetteria attive sul mercato. Il club giallorosso infatti ha già ufficializzato quattro operazioni in entrata mentre per il perfezionamento della quinta mancherebbe ancora qualche dettaglio. Proprio in queste ore infatti il direttore sportivo Pantaleo Corvino è al lavoro per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati