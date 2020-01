Nonni a 35 e 38 anni: «È presto, ma siamo felicissimi». La gioia di Mirko e la moglie

Ultimo aggiornamento: 17 Gennaio, 16:52

Al giorno d'oggi a 38 anni (e anche oltre) si diventa papà, lui invece è già nonno:, macellaio di Maerne (Venezia), era già diventato padre a 20 anni, ma il suo primogenito Eros (in seguito ha avuto un altro figlio), lo ha battuto in precocità e martedì scorso, 14 gennaio, ad appena 18 anni e mezzo, la sua compagna Cecilia ha dato alla luce all'di Mestre la piccola e splendida Emma: la bimba sta benone e pesa 3 chili e 600 grammi. E così Mirko è "passato di grado" e adesso è uno dei più giovani nonni d'Italia. E la moglie, mamma di Eros e neo nonna, ha 35 anni.«Non me l'aspettavo che anche mio figlio fosse così veloce - scherza il macellaio - ma ho accolto con gioia questo lieto evento: del resto sono diventato genitore molto presto anch'io. Anzi, mi sembra di rivedermi alla sua età. Il fatto di avere una così grande responsabilità è stato per me uno sprone a darmi da fare, a rimboccarmi le maniche e a lavorare sodo per costruirmi una posizione solida per la mia famiglia: ho lavorato come macellatore, poi ho aiutato mio padre in macelleria, con tanti sacrifici. Mi sono messo in proprio e ora gestisco anche un allevamento di maiali. Anche mio figlio ha un lavoro stabile di idraulico e questo mi conforta e mi rassicura per il futuro della nuova famiglia che sta formando».Eh già, cosa non si fa per i figli, e adesso anche per i nipoti. «Sono già pazzo della mia nipotina» confessa il nonno under, che riesce a stento a descrivere le sue emozioni quando tiene in braccio la pargoletta.