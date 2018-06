Tragedia nel nuoto sincronizzato e in tutto lo sport italiano. La sincronette azzurra Noemi Carrozza è morta in seguito a un incidente in motorino. La giovanissima atleta avrebbe compiuto 21 anni a settembre. Naomi era tesserata per la società romana All Round. La notizia è stata data dal sito della Federazione Nuoto.



La giovane sincronette aveva rappresentato l'Italia in tante manifestazioni giovanili, dai mondiali junior, ai Giochi europei ed in coppa CoMeN.

Giungano a familiari, societa' ed amici le piu' sentite condoglianze dal presidente Paolo Barelli, dai presidenti onorari Salvatore Montella e Lorenzo Ravina, dai vice presidenti Andrea Pieri, Francesco Postiglione e Teresa Frassinetti, dal segretario generale Antonello Panza, dal consiglio e dagli uffici federali, dal citti' delle squadre nazionali Patrizia Giallombardo, da tutti gli staff tecnici e dall'intero movimento

si legge sul sito della Federnuoto.





L'incidente è avvenuto ieri alle 14.40 circa al km 26,700 della Cristoforo Colombo all'altezza di via della Villa di Plinio a Ostia . Secondo una prima ricostruzione, la ragazza era a bordo, forse alla guida, di uno scooter Derbi quando per cause in corso d'accertamento il mezzo ha perso il controllo



LEGGI ANCHE Schianto in moto sulla Colombo: muore una ragazza di 20 anni . Secondo una prima ricostruzione, la ragazza era a bordo, forse alla guida, di uno scooter Derbi quando per cause in corso d'accertamento il mezzo ha perso il controllo







© RIPRODUZIONE RISERVATA

»,