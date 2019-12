Neonata operata di cesareo dopo 24 ore dalla nascita: «Era incinta della sua gemella parassita»

Ultimo aggiornamento: 22:11

na donna ha scoperto che la sua neonata era incinta subito dopo averla partorita. La bambina è stata, perché i medici hanno ritenuto necessario operarla per unche si trovava dentro di lei per prevenire ogni tipo di complicazione.aveva due corde ombelicali durante un'ecografia due mesi prima che dovesse partorire, come riporta il Sun. Si credeva fossero due gemelli e probabilmente lo erano, ma uno dei due ha inglobato l'altro a causa di una rara condizione medica chiamata fetus in feto. La sua bambina, infatti, non ancora nata aveva assorbito l'altro feto nell'utero che si era poi attaccato a lei attraverso un cordone ombelicale.visto che il gemello che non si era sviluppato avrebbe potuto continuare a crescere lesionando gli organi della bambina. La neonata ora sta bene e continuerà a vivere la sua vita come ogni altro bambino, senza rischio di complicazioni.