Navi migranti, Meloni: «Stupita da reazione aggressiva di Parigi. Accolti 90mila migranti, 38 ricollocati in Francia». Mattarella: si vince solo con la solidarietà Ue

Si registra «sconcerto» nel governo italiano per quella che viene definita la reazione «scomposta» di Parigi alle legittime aspettative italiane di una condivisione della gestione dell'emergenza migranti. Non è l'Italia ad avere cercato lo scontro con la Francia. E non sarà l'Italia ad arretrare visto che la richiesta è solamente quella di fare rispettare «le regole». Anche di fronte ai «ricatti» dei francesi che minacciano ritorsioni in «tutti i campi» dei rapporti bilaterali, si racconta in ambienti dell'Esecutivo.